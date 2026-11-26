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閃避電眼搬走30萬元工地電纜線 神鬼臨時工栽在警民合作
台北市某工地日前有價值30萬元的電纜線遭竊，管理員報警並積極說明工地環境及狀況，警方清查後發現曾到該工地上班1次的鍾姓臨時工先前就曾涉類案，此次也涉有重嫌，昨循線逮人，鍾坦承犯行，警詢後依法送辦。
警方調查，台北市大同區平陽街某建築工地管理員，11月17日發現工地內有多批電纜線遭竊，立即報警處理。轄區建成派出所獲報後展開調查，發現54歲鍾姓男子曾由人力派遣公司派駐該工地上班1次，先前有行竊電纜線紀錄，此次也涉有重嫌。
警方11月25日前往公司宿舍將鍾男帶回調查，鍾坦承犯案，稱電纜線已送往新北市新店區某回收場銷贓，變現約2萬1000元，警詢後依竊盜罪嫌將鍾移送士林地檢署偵辦。
據悉，鍾男基於自身對工地環境了解，犯案過程不斷閃避工地監視器鏡頭，極力規避查緝，警方初步調查後就懷疑竊嫌是熟悉該工地的「內行人」。
由於轄區警方案發前曾到各工地宣導防竊要點，並說明工地竊案態樣，工地管理員一發現財物遭竊就立即報警，並積極說明工地環境、工班人員資料等，警方以初步調查結果結合工地資料綜合研判，進一步調閱周遭監視器畫面比對，旋即鎖定鍾男涉案，順利於案發9天內迅速逮人破案。
警方呼籲，各建築工地及營建業者，平時除了要強化門禁管理、加裝監視器並鎖好高價建材外，針對外包廠商及人力派遣人員的進出登記、離職或完工後的權限管制更要嚴格落實；民眾若發現周邊有可疑人士徘徊，立刻撥打「110」報案，警民攜手共同守護治安。
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