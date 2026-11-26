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徐千晴爆移工貓狗肉交易黑市一斤800 桃園市府查獲25公斤化驗中
民眾黨桃園市議員候選人徐千晴今爆料，桃園有外籍移工宰殺貓狗及麻雀，高價販賣謀取暴利，懷疑背後有完整上、下游組織運作，痛心之餘，也呼籲政府重視；桃園市動保處表示，有接獲愛心人士及團體檢舉，肉品正在化驗，屬實將依法開罰。
據了解，民間動保團體日前掌握越南籍移工以一斤600元到800元高價販賣來源不明的貓狗肉品，全案疑為外籍移工彼此搶生意，互相檢舉才曝光。動保人士曾購買肉品送驗確認，但移工為避免查緝，只賣同鄉熟人，交易都由家鄉妻子遙控接單及出貨，過程全用越南話溝通，交貨地點也飄忽不定，花費上百天才再次約出對方在蘆竹交易，昨天報警逮人，查獲25公斤肉品。
徐千晴昨赴現場，看到貓狗被宰殺拔毛只剩焦黑軀體十分震驚及痛心。她指出，這些貓狗並非外籍移工自己宰殺，顯見背後應有上游廠商，狗肉、貓肉在台已形成非法產業鏈。
徐千晴表示，非法狗肉一斤要價800元，簡直暴利，而動保法抓到一次只罰5萬元，對不法業者根本不痛不癢。她主張嚴懲，在台非法買賣狗肉、貓肉的移工一律強制遣返，不得繼續居留台灣。另外，此案也凸顯移工逐漸在台形成非法組織，不只衍生動保問題，也可能影響我國治安，台灣產業確實需要人力，但在引進移工時，相關管理與執法配套措施也要到位。
桃園市動保處表示，已接獲警方及民眾通報，不明肉品將送檢驗確認，非法販賣狗肉可處5萬元到25萬元罰款，如有宰殺等行為，另追究追究刑責。
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