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派出所前二派人馬互罵 候選人文宣引發支持者口角警方受理
台中市豐原警分局社口派出所前昨晚有二派人馬互罵，情緒激動，員警勸阻；警方表示，初步了解為候選人文宣引發支持者口角，豐原警分局已依法受理，報請檢方指揮偵辦。
豐原警分局昨晚10時36分接獲民眾報案指稱，收到里長候選人相關負面文宣，警方獲報後立即派員前往了解處理。由於雙方當事人均在現場，現場路口光線陰暗吵雜，雙方人員在路口爭論易生危險，為進一步釐清案情，警方建議雙方至派出所說明，在釐清過程中雙方支持者因意見不同發生口角。
警方已依規定受理本案，將報請台中地察署指揮偵辦。社口派出所副所長張國先呼籲，選舉期間，民眾應理性表達意見，尊重不同立場，切勿因選舉紛爭而發生言語或肢體衝突；如有相關爭議，應循合法途徑處理，切勿以不理性方式解決，以共同維護選舉期間的社會秩序與地方和諧。
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