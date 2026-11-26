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屏東長治鄉工廠疑化學品爆炸引大火 消防近5小時搶救才撲滅
屏東縣長治鄉一家堆放化學品的工廠，今天清晨3時許疑似發生爆炸引發大火，火光將整個夜空都染紅，巨大爆炸聲讓許多居民在睡夢中被驚醒。消防局獲報後趕到現場，經近5小時搶救終於撲滅火勢，起火原因及工廠與堆放品是否合法，仍待相關單位調查。
消防局今天清晨3時8分獲報，長治鄉新榮路3-40號對面工廠發生火警，且現場傳出爆炸聲，立即出動各式消防救護車輛、消防機器人、無人機，共26車、48警消、15義消、2義特、5役男、3消防機器人、1無人機前往搶救。在消防人員努力下，火勢於5時38分控制，7時56分撲滅，無人員傷亡。
據了解，現場為1層樓鐵皮建物，裡面堆放甲烷、矽甲烷、無水氨等化學品。擔心化學品燃燒造成汙染，除了通報環境部化學物質管理署、大氣環境司，及消防署危險物品管理組，毒化災應變隊也到達現場。至於起火原因、汙染狀況、工廠是否合法，都仍待相關單位調查。
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