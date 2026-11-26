地方公職人員九合一選舉暨全民公投本周六舉行，為防範不法情事滲透影響選舉治安，海巡署中部分署統合第四及第五巡防區指揮部能量，結合警政、移民、航政及關務等友軍單位，於苗中彰雲嘉沿海及重點港區同步執行「115年中部地區強化選舉期間轄區安全維護聯合威力掃蕩」，海邊樹林和船艙夾板都仔細搜查。共查獲失聯移工4人、策動2名失聯移工自首及緝獲不法電子煙，救援赤蠵龜及綠蠵龜3隻。

這次專案針對轄內重點海域、港區船舶、岸際空屋、防風林及灘岸全面清查，共動員執法船艇5艘次、汽機車43車次、無人機1架次、偵搜犬1隻及143人次；中部分署指出，專案期間累計執行船舶安全檢查56艘次、港區及岸際清查91處，並盤查車輛58車次及78人次，共查獲失聯移工4人、策動2名失聯移工自首及緝獲不法電子煙，並結合中華鯨豚協會救援赤蠵龜及綠蠵龜共3隻，兼顧執法查緝與生態保育。

中部分署表示，海巡將持續透過跨機關合作，公私協力展現全方位守護國土的使命；籲請國人如於海域或岸際發現不法情事或緊急危難情事，請立即撥打「118」免付費專線通報，齊心捍衛國家與社會安全。

為防範不法情事滲透影響選舉治安，海巡署中部分署統合第四及第五巡防區指揮部能量，結合警政、移民、航政及關務等友軍單位，於苗中彰雲嘉沿海及重點港區同步執行「115年中部地區強化選舉期間轄區安全維護聯合威力掃蕩」。圖／海巡署提供

為防範不法情事滲透影響選舉治安，海巡署中部分署統合第四及第五巡防區指揮部能量，結合警政、移民、航政及關務等友軍單位，於苗中彰雲嘉沿海及重點港區同步執行「115年中部地區強化選舉期間轄區安全維護聯合威力掃蕩」。圖／海巡署提供

為防範不法情事滲透影響選舉治安，海巡署中部分署統合第四及第五巡防區指揮部能量，結合警政、移民、航政及關務等友軍單位，於苗中彰雲嘉沿海及重點港區同步執行「115年中部地區強化選舉期間轄區安全維護聯合威力掃蕩」。圖／海巡署提供