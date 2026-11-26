國道1號南下彰化路段今天清晨發生小客車、大貨車、聯結車與遊覽車4車追撞重大車禍，造成19人輕重傷，彰化縣消防局啟動「大量傷病患緊急醫療救護機制」，分送7家醫院救治，其中遊覽車司機及2名乘客OHCA，經搶救已有2人死亡，1人搶救中。

據了解，此一重大車禍分為兩次追撞，第一次是清晨4時39分聯結車與自小客車追撞，緊接著到清晨4時42分發生包括聯結車、遊覽車、物流車的第二次追撞，傷亡嚴重，其中，遊覽車從台北出發到高雄，載有16人，因車體扭曲，有多人受困。

彰化縣消防局據後，立即啟動「大量傷病患緊急醫療救護機制」，出動消防車13輛、救護車13輛、消防人員48人前往搶救，其中，搭載16人的遊覽車，因車體扭曲，有多人受困，消防人員動用破壞器材救出。

消防局指出，此一車禍造成19人輕重傷送醫，包括貨車司機、小客車、聯結車司機及遊覽車16人，分送全縣7家醫院救治，其中包括遊覽車司機及2名遊覽車乘客共3人到院前無呼吸心跳（OHCA），其中2人經搶救仍宣告不治，另有1人仍在急救，另有3人重傷。

由於此件車禍，造成國道1號彰化路段南下全線封閉，國道警方呼籲駕駛人改道。

彰化縣長王惠美獲知後，指示社會處主動介入關懷，與醫療院所及相關單位建立聯繫窗口，掌握傷患及家屬需求，適時提供慰問及必要協助。對於外縣市乘客及其家屬，也將協調相關單位提供必要的聯繫與關懷服務，讓家屬在事故發生後能獲得即時協助。

國道1號南下彰化路段今天清晨發生大貨車、聯結車與遊覽車發生碰撞，造成19名乘客輕重傷，其中3人OHCA，經搶救後，已有2人死亡，1人搶救中 。圖／消防局提供

國道1號南下彰化路段今天清晨發生大貨車、聯結車與遊覽車發生碰撞，造成19名乘客輕重傷，其中3人OHCA，經搶救後，已有2人死亡，1人搶救中 。圖／消防局提供

國道1號南下彰化路段今天清晨發生大貨車、聯結車與遊覽車發生碰撞，造成19名乘客輕重傷，其中3人OHCA，經搶救後，已有2人死亡，1人搶救中 。圖／消防局提供

國道1號南下彰化路段今天清晨發生大貨車、聯結車與遊覽車發生碰撞，造成19名乘客輕重傷，其中3人OHCA，經搶救後，已有2人死亡，1人搶救中 。圖／消防局提供