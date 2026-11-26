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國1彰化段重大事故 聯結車和大貨車、遊覽車追撞致19傷其中3人OHCA
國道1號南下彰化路段今天清晨發生重大車禍，一輛大貨車、聯結車與遊覽車發生碰撞，造成19人受傷，彰化縣消防局動用器材車全力搶救，目前仍有多人受困，已知其中3人當場沒呼吸心跳，肇事原因由國道公路警察第三大隊調查中，車禍並造成南下車道全線封閉。
彰化縣消防局今天清晨4時35分許接獲報案，指花壇鄉國道1號200公里南下路段，發生1輛聯結車、1輛大貨車、1輛遊覽車碰撞車禍，有多人受困及受傷。
彰化縣消防局立即啟動大量傷病搶救，出動救護車13輛、消防車12輛、消防人員50人趕往搶救人，由第一大隊長蔡佳洲到場指揮。
消防人員抵達現場，發現聯結車折甘蔗，占據內外車道，遊覽車被撞擊嚴重，車內有14人，立即使用器材進行破壞，遊覽車9名患者脫困，仍有4人需要脫困，目前仍在搶救中。
消防局指出，已知有19人輕重傷送醫，包括貨車司機、聯結車司機1人及遊覽車16人，經過搶救送醫，已知包括遊覽車司機及2名遊覽車乘客共3人，到院前無呼吸心跳。
由於此件車禍，造成國道1號彰化路段全線封閉，國道警方呼籲駕駛人改道。
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