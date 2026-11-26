雲林縣某托嬰中心爆發幼童疑遭不當對待事件。記者陳雅玲／翻攝

雲林縣某托嬰中心今年九月發生幼童疑遭不當對待案件，致一名一歲多幼童額頭腫脹受傷。縣府社會處昨天表示，經連日清查近卅天監視器畫面，不只一位托育人員有疑似不當行為，將一併調查，明天將召開專業研析會議，釐清事實及責任；園方拒絕媒體訪問。

社群平台Threads上有網友發布影片指出，九月廿三日下午有家長前往托嬰中心接孩子時，王姓托育人員告知幼童額頭撞到櫃子，導致腫脹，家長檢視園方監視器畫面，赫然發現托育人員多次推拉男童，行為粗暴，立即報案，並質疑社會處調查過程未主動與家長聯繫。

社會處長林文志表示，九月廿四日獲報，隨即聯繫家屬了解情況，並派員前往托嬰中心查察，當晚也派員前往家中關心幼童及家屬。涉案王姓托育人員在事發當天已自行離職。

林文志表示，為確認是否另有幼童遭不當對待，要求托嬰中心提供卅天內監視器影像，清查多日發現，另有兩、三名托育人員也涉及動作粗魯、言語不當等情形，十一月九日已收到托嬰中心相關回覆。

社會處指出，涉案王姓托育人員二○二四年七月到職，調查中坦承動作粗魯、缺乏耐心，已暫停執業，因她今年六月也有疑似不當行為，但園方未通報，同步調查中，若王姓托育人員及托嬰中心違反「兒童及少年福利與權益保障法」屬實，將依法裁罰。

該托嬰中心二○二三年五月三日立案，現有卅一名托育人員、收托一三八名幼童，約兩年前曾傳出幼童疑遭不當對待案件。當時園方稱監視器故障，且經兒童保護醫療中心判定幼童傷勢非外力所致。