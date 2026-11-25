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不滿大學生騎車太快？屏東男持柴刀傷人 男大生喊認錯人
屏東縣內埔鄉24日晚間7時許發生持刀傷人案，60歲唐姓男子疑不滿大學生騎車很快，一衝出去時速7、80，孩子不敢出門，忍受不了，竟與男大生理論，未料，唐男竟回家拿柴刀繼續爭執，過程中劃傷大學生左手虎口，警方將唐姓男子涉傷害罪函送檢方偵辦，並查扣涉案柴刀一把。
警方調查，24日晚間7時許，60歲唐姓男子稱與曾姓大學生行車糾紛，找曾姓男大生理論，發生爭執，未料唐男返家拿出柴刀前往理論，過程中劃傷男大生左手手掌虎口。
唐男稱，這條路段大學生騎車衝很快，小孩子都沒辦法出門，真的忍受不了了。曾姓男大生則稱，對方認錯人，當時他們在裡面煮東西吃飯。
消防局接獲報案，曾姓男大生左手虎口傷口約5公分，右眉上傷傷口約1公分，送醫救治後當晚返回租屋處休息。事發後學校也致電關懷學生情況，並聯繫家長說明事發情況，並完成校安通報。
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