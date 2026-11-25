金門縣金寧鄉大學路今天中午發生一起機車自摔事故，19歲陳姓大一生騎車載著同校女同學，行經大學路時疑因後輪打滑，車身失控撞上路沿，陳男當場失去意識，後座黃姓女同學則多處擦傷，兩人被送往金門醫院救治，陳男到院後病情急遽惡化，經搶救仍宣告不治，原本只是一起看似不嚴重的摔車事故，最終竟釀成死亡悲劇，令校方及師生震驚不已。

警方表示，事故發生於今天上午11時30分許，陳男是國立金門大學一年級新生，騎乘普通重型機車附載同為大一學生的黃女，沿大學路往環島北路一段方向行駛，行經事故路段時，機車突然偏移撞上路沿，造成機車右側車身受損，警方獲報趕抵現場時，陳男已意識不清，黃女則有多處擦傷，隨即由消防人員送往金門醫院救治。

據後座黃姓女乘客表示，當時車速並不快，沒想到行經該路段時，機車突然打滑，整輛車隨即失控摔倒。

據了解，事故現場並未發現血跡，僅有機車倒地後流出的機油，原本看似一般摔車事故，結果陳男送醫後病情急速惡化，經過1小時搶救，最終仍回天乏術，令人錯愕與不捨。

據了解，陳男是外籍金僑子弟，目前校方正積極聯繫家屬，並協助家屬來金處理後續事宜。

事故發生後，有網友質疑，陳男在現場已經意識不清，警方仍進行酒測，是否因此耽誤送醫時間。對此，警方說明，這是依照標準作業程序，事故現場通常會先進行酒測，若駕駛意識清楚、能配合吹氣，就不必再採取侵入性的抽血檢驗；但若發現當事人昏迷、無法配合酒測，則會送醫後再以抽血方式檢驗。警方強調，現場有急救人員處理，相關程序均依SOP辦理。

金城分局呼籲，駕駛人駕駛車輛應注意車前狀況，全程保持警覺，遵守道路速限，如有身體不適情形切勿開車，精神不濟時應稍做休息、養足精神再上路，千萬不要硬撐，避免憾事發生。

金門縣金寧鄉大學路今天發生一起機車自摔事故，19歲陳姓大一生騎車載著同校女同學，行經大學路時疑因後輪打滑，車身失控撞上路沿，陳男當場失去意識，後座黃姓女同學則多處擦傷，陳男到院後病情急遽惡化，經搶救仍宣告不治。圖／民眾提供

車禍發生時，金寧鄉長候選人翁紹輝正好在附近拜票，得知事故後也到場協助指揮交通，並通知清潔隊處理機車倒地後遺留於路面的汽油漬。圖／民眾提供