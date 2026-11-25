彰化縣和美鎮新中路一家金屬加工工廠今天中午發生火警，由於2樓存放瓦斯及乙炔氣體，現場有爆炸情形，彰化縣消防局接獲報案，前往搶救，並動用消防機器人進入，費了2小時撲滅，起火原因由消防局調查中。

彰化縣消防局是在今天中午12時08分許接獲報案，報案人表示，這家金屬加工廠2樓冒煙並有火光，還表示2樓存放瓦斯及乙炔氣體，現場有爆炸情形，有延燒之虞。

消防局立即出動各式消防車8輛、救護車1輛，消防人員19名，趕到現場，並動用消防機器人到場。初期由和美分隊小隊長洪堯盛指揮搶救，後續由第一大大隊長蔡佳洲接手，指揮搶救，消防人員到場後立即部署水線進行滅火，阻隔延燒。

經消防局人員搶救，迅速控制火勢，並在下午2時許撲滅，由於火警發生時，工廠人員均已逃出，無人受困。

彰化縣和美鎮新中路一家金屬加工工廠今天中午發生火警，彰化縣消防局接獲報案，前往搶救，並動用消防機器人進入，費了2小時撲滅。圖／消防局提供

彰化縣和美鎮新中路一家金屬加工工廠今天中午發生火警，彰化縣消防局接獲報案，前往搶救，並動用消防機器人進入，費了2小時撲滅。圖／消防局提供

彰化縣和美鎮新中路一家金屬加工工廠今天中午發生火警，彰化縣消防局接獲報案，前往搶救，費了2小時撲滅。圖／消防局提供

彰化縣和美鎮新中路一家金屬加工工廠今天中午發生火警，彰化縣消防局接獲報案，前往搶救，並動用消防機器人進入，費了2小時撲滅。圖／消防局提供