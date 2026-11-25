屏東縣內埔鄉唐姓男子昨晚疑似酒醉，稱與住在同條街的曾姓男大生有行車糾紛，持柴刀前往理論，過程中劃傷曾男手掌虎口，幸僅輕傷。全案依傷害罪送辦。

屏東縣政府警察局內埔分局今天發布訊息表示，龍泉派出所昨晚7時許獲報，稱於內埔鄉新勝路段有人持刀傷人。警方到場了解，年約60歲的唐男自稱，因與曾男曾有行車糾紛故前往理論，因而產生爭執，後續返家拿柴刀再度前往曾男住處，過程中劃傷曾男手掌虎口。

警方表示，唐男稱曾男騎車太快，導致他的小孩不敢出門玩耍。曾男則表示，唐男認錯對象，所指時段他在租屋處內未出門。全案依規定受理，並依刑法傷害罪嫌移請屏東地檢署偵辦。

國立屏東科技大學表示，該生在校外用餐時，遭疑似酒醉民眾持刀攻擊，造成手部輕微劃傷，已送急診接受治療包紮，學生意識清楚、僅手部輕傷無大礙，治療後已於當晚返回租屋處休息。

屏科大表示，事件發生後，校方隨即致電關懷學生狀況，並聯繫家長說明事發情形，同時依規定完成校安通報。相關案情及責任釐清，將以警方調查結果為準。

屏東縣政府消防局表示，24日晚間7時12分接獲內埔鄉新勝路受傷救護，出動龍泉分隊救護車前往。傷者意識清醒，左手虎口傷口約5公分，右眉上方傷口約1公分，送往屏東榮民總醫院龍泉分院。