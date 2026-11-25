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警專19歲男學生疑服過量安眠藥急送醫 校方：原因仍待釐清
台灣警察專科學校今天中午傳出學生疑似服藥過量事件，就讀警專45期行政科的19歲男學生，在校內民生樓疑似服用過量安眠藥，校方獲悉後協助送醫，所幸男學生意識清醒，由區隊長陪同送往萬芳醫院治療，詳細服藥原因仍待釐清。
據了解，事件發生在今天中午12時8分許，地點位於警專校內民生樓，男學生疑似服用大量安眠藥，經通報後安排送醫，救護人員到場時，男學生仍意識清楚，隨後由校方區隊長陪同前往萬芳醫院接受診治。
男學生為何服用過量安眠藥，是否涉及個人生活或其他因素，仍待校方進一步了解。
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