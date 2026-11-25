新竹縣竹北市福德里長曾文忠今舉辦記者會，指控竹北市民代表會主席林啟賢為爭取下屆主席寶座，傳訊「你兒一定死」等語恐嚇。林啟賢受訪澄清，當時是出於好意提醒，台語所稱「你兒穩死」是指選舉恐面臨不利結果，並非要傷害對方生命，相關內容也已向檢察官說明。

曾文忠指出，兒子此次參選竹北市第二選區市民代表，今年6月林啟賢登門拜訪，要求兒子若當選，未來代表會主席選舉必須投票支持他，自己僅回應「好好的選，選後再談」，不料對方不悅離去，隨後接連傳送「自己想清楚」、「我就對不起了」、「你兒一定死」等訊息，讓他心生畏懼，隔天便前往竹北警分局報案。

曾文忠表示，新竹地檢署已開庭，檢察官曾詢問雙方是否有和解意願，林啟賢當場表示願意和解，但他要求對方給予自己及兒子安全保障，雙方最終未達成和解。

林啟賢受訪還原當天經過，當天拜訪主要是感謝曾文忠在竹北市長初選期間的幫忙，雙方也聊到其兒子參選市民代表及未來代表會主席選舉等話題，但僅是順帶提及，並非刻意登門施壓。

針對LINE對話紀錄，林啟賢強調當時是出於好意提醒，若有「不當行為」，恐對選舉造成不利影響。他解釋，自己習慣以台語表達，「你兒穩死」是指選舉結果，並非要傷害對方生命，相關說法也已向檢察官解釋清楚。

林啟賢指出，此次妻子與曾文忠競逐同一里長席次，質疑事情發生於今年6月，對方卻選在投票前3天召開記者會，意圖將司法案件操作成政治事件。他已諮詢律師，尊重對方舉辦記者會的權利，但自己也有必要對外說明，相關案件已進入司法程序。