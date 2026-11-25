宜蘭選舉投票驚傳首件潑漆騷擾案，無黨籍縣議員候選人黃光佑位於宜蘭市舊城東路的競選總部，今天清晨7時許遭人惡意潑灑紅漆，鮮紅漆痕讓人怵目驚心。宜蘭警分局不敢輕忽，分局長呂文廷親帶隊坐鎮追緝，4小時內火速將涉案男子查緝到案。

面對競選總部無端遭殃，黃光佑受訪時無奈表示，事發當下總部沒有人員留守，自己平時待人處事平和，也未與人結怨，無論接觸支持者或民眾鄉親獲得都是肯定與鼓勵，實在想不透為何會遭人潑漆，目前全案已交由警方全權調查釐清。

事發後，警方隨即派員封鎖現場採證並調閱周邊監視器，發現涉案的29歲何姓男子有毒品等前科，今早刻意搭乘計程車前往總部附近，大冷天的捲褲管「赤腳」快步走到門口潑漆，得手後又搭小黃逃回宜蘭市住處，試圖藉此製造斷點規避查緝，行徑相當狡猾。

經專案小組抽絲剝繭鎖定行蹤，上午11時許迅速將何男查獲到案，腳上還留有紅漆，但他對於犯案動機卻語焉不詳，仍待進一步突破心防釐清。全案訊後依刑法恐嚇、毀損及公職人員選舉罷免法等罪嫌，移送宜蘭地方檢察署偵辦。

宜蘭警分局長呂文廷強調，選舉應秉持民主、理性與公平原則，警方絕不容許任何暴力、恐嚇或破壞行為挑戰公權力，呼籲民眾切勿以違法手段干擾選舉秩序，警方將持續加強巡邏防範，守護乾淨、公正的選舉環境。

縣議員候選人競選總部今天上午遭人潑漆，警方成立專案小組，由分局長帶隊4小時內逮到「潑漆男」。圖／民眾提供

縣議員候選人競選總部今天上午遭人潑漆，警方成立專案小組，由分局長帶隊4小時內逮到「潑漆男」。圖／警方提供