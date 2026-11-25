桃園市復興區霞雲一處露營場地22日傳出一男一女在營區帳篷內，疑一氧化碳中毒送醫不治，警方獲報後到場，並由鑑識人員採證；檢察官隔日相驗，研判疑吸入過量廢氣導致一氧化碳中毒，家屬對相驗結果均無意見。

桃園市消防局22日上午10時39分接獲報案，隨即調派第四大隊復興分隊救護人車趕往，到達現場發現1男1女倒臥帳棚內，救護員給予CPR等救急救護處置；29歲林男、29歲藍女都OHCA（到院前心肺功能停止），救護車分別送往國軍桃園總醫、恩主公醫院。

據了解，林男、藍女為男女朋友，當時與友人相約一起到復興區原鄉霞雲山區露營，同行的朋友22日上午發現兩人近中午還沒從帳篷出來，叫他們也沒回應，進帳篷查看，發現兩人已無呼吸及脈搏，隨即實施CPR及使用AED，並通報119及警方到場，兩人經送醫急救仍不治。

檢察官相驗，兩人均為一氧化碳中毒導致呼吸衰竭死亡。警方提醒，露營使用瓦斯暖爐或燃燒設備時，務必保持通風，切勿在密閉帳篷內使用，以免發生一氧化碳中毒憾事。

桃園復興區露營場地傳出情侶一氧化碳中毒送醫不治。記者鄭國樑／翻攝