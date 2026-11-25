網路社群有貼文指出桃園市平鎮區11月20日晚上約9時35分，一輛小客車疑未保持安全距離，停在鐵路新光平交道，幸好路人協助拉開遮斷桿讓小客車駛離平交道，險象環生。

鐵路警察局中壢派出所表示，分局、派出所至今未接獲民眾檢舉及相關報案，已調閱平交道影像進一步釐清案情，確認違規車號後，將依違反道路交通管理處罰條例第54條，鐵路平交道臨時停車逕行舉發，處1萬5000元以上9萬元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照一年。