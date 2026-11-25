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台鐵汐止站全家超商爆全武行 男客踢翻傘筒怒甩店員巴掌挨告
台鐵汐止車站內全家超商驚傳肢體衝突，30歲詹姓男子昨晚跟妻子到店內消費，離開時不慎被地墊絆倒、踢翻門口雨傘桶，30歲葉姓男店員不滿上前理論，詹男竟動手朝葉男呼巴掌，雙方隨即大打出手。警方獲報趕抵制止，葉姓店員臉頰擦挫傷，驗傷後提告，警詢後依傷害罪嫌將詹男函送士林地檢署偵辦。
鐵路警察局台北分局指出，南港派出所昨晚10時35分許獲報，稱台鐵汐止站內超商發生糾紛，員警第一時間通報轄區員警到場，隨後南港所警力也趕抵現場控制場面。
據了解，詹男昨晚跟妻子在該超商消費，結帳離開時不慎被店內地板上的地墊絆了一下，腳步重心不穩踢到一旁的雨傘桶，葉姓店員見狀上前要他擺好，雙方爆發口角。
警方到場將雙方隔開，經檢視葉姓店員臉頰有擦挫傷，葉男事後至醫院驗傷並提告傷害，詹男則暫不提告，警詢後依傷害罪嫌將詹男函送法辦。
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