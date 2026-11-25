古姓男子日前開車載著7歲女兒行經加昌路與外環西路口時，後座的女兒突然呼吸困難、臉色蒼白且意識模糊。當時高雄市警局保安大隊巡邏車經過，古男見狀急忙下車狂拍警車車窗求救。保大迅雷中隊員警一路鳴笛開道，將原本近20分鐘的車程壓縮至9分鐘內送抵高雄榮民總醫院，幸經急救後女童已順利恢復意識，化險為夷。

保大今天指出，保安大隊迅雷中隊小隊長施泳傑、警員柯瀚翔日前執行晚間巡邏勤務，行經楠梓區加昌路與外環西路口停等紅燈時，38歲古姓男子突然慌張上前拍打車窗，焦急喊著後座7歲女兒突然無法正常呼吸，不知如何是好。

員警湊前查看，發現女童臉色極度蒼白、反應遲鈍且意識模糊，情況相當危急。施員當機立斷完成通報程序，隨即駕駛巡邏車開開啟警示燈並一路鳴笛，前方為古男的車輛前導開路。

當時正值晚間尖峰時段附近車流龐大，但在警方即時開道下，原本往返該路段至高雄榮總急診室需近20分鐘的車程，大幅縮短至9分鐘即順利抵達。護送至急診室後，經醫護人員緊急診治處置，女童終於順利恢復意識，讓一路提心吊膽的古男鬆了一口氣，連聲向開道員警道謝。