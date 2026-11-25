雲林縣某托嬰中心爆發幼童疑遭不當對待事件，網友指控，該中心托育人員疑似多次對幼童有粗暴行為，致1歲多幼童額頭腫脹受傷。雲林縣政府社會處今天表示，已擴大清查近30天監視器畫面，另發現2、3名托育人員也有動作粗魯、言語不當等情形，將一併調查，預計11月27日召開專業研析會議，釐清事實及責任。

針對此次事件，記者致電查證實，園方人員表示「我們沒有必要上新聞」，記者詢問是否有相關說明，對方回應「我們不接受訪問」，隨即掛斷電話。

網友昨在社群平台Threads發布影片指出，9月23日下午家長前往托嬰中心接孩子時，王姓托育人員告知幼童額頭撞到櫃子，導致腫脹，卻無法說明原因，家長察覺傷勢不尋常，要求園方提供監視器畫面。經檢視影片，赫然發現托育人員多次推拉男童，行為粗暴，男童哭啼不止，立即報案，後續托嬰中心負責人曾告知，王姓托育人員今年8月就曾有不當對待幼童紀錄，當時還要求對方寫悔過書。該貼文並指控，從事發後縣府社會處僅未主動與家長聯繫，都是家長致電詢問進度，質疑社會處漠視。

社會處長林文志今表示，社會處9月24日接獲家長反映，隨即聯繫家屬了解情況，並派員前往托嬰中心查察，要求園方妥善保存並提供監視器影像，當晚也派員前往家中關心幼童及家屬。涉案王姓托育人員已於事發當天自行離職。

該托嬰中心於2023年5月3日立案，目前有31名托育人員、收托138名幼童，約2年前也曾傳出幼童疑遭不當對待事件。當時因園方監視器故障，經兒童保護醫療中心判定幼童傷勢非外力所致，社會處曾要求園方限期改善監視器設備。

林文志表示，為確認是否還有其他幼童遭不當對待，要求托嬰中心提供30天內監視器影像，清查多日發現，另有2、3名托育人員也涉及動作粗魯、言語不當等情形，11月9日已收到托嬰中心相關回覆，預計11月27日召開案件研析會議，作為後續行政處置依據。至於悔過書事件園方並未就此事通報，目前已納入調查。

社會處指出，涉案王姓托育人員26歲，2024年7月到職，任職約2年多，目前已列管並暫停執業。該員調查中坦承動作粗魯、缺乏耐心。若調查認定違反「兒童及少年福利與權益保障法」可處6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並視違規情節公布姓名及處理相關從業資格。

至於托嬰中心是否涉及管理疏失，社會處也將檢視人員管理、照顧監督、幼童受傷事件處理及通報責任。若認定違反「兒童及少年福利與權益保障法」，屆期未改善者，處3萬元以上、30萬元以下罰鍰。

雲林縣某托嬰中心爆發幼童疑遭不當對待事件，社會處長林文志今天說明後續處理。記者陳雅玲／攝影

雲林縣某托嬰中心爆發幼童疑遭不當對待事件。記者陳雅玲／翻攝