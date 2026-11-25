國道2號西向10.3公里南桃園路段傳出火燒車事故。圖：讀者提供

國道2號西向10.3公里南桃園路段今(25)日上午8時22分許傳出火燒車事故，一台小貨車載運農用工具行經該處時，車頭不明原因冒煙，駕駛趕緊停靠路肩，車子隨後起火燃燒，濃黑煙直竄天際，國道警察與桃園市消防局獲報趕到現場處理，火勢在15分鐘內撲滅，所幸駕駛當下及時跳車保命，現場無人傷亡，也未波及其他車輛。現場於9時36分許完成路面清掃，全線恢復通車。

一台小貨車載運農用工具行經該處時，車頭不明原因冒煙，駕駛趕緊停靠路肩，車子隨後起火燃燒，濃黑煙直竄天際。圖：讀者提供

警方表示，42歲邱姓男子駕駛小貨車行經該處時，車輛不明原因冒煙、起火。現場火勢濃煙過大，為顧及其他車輛安全，一度封閉3個車道處理，回堵約2公里。

此次救災共出動消防人員11人、消防車4台、救護車1台。圖：讀者提供

消防局則提到，現場燃燒面積約4平方公尺，無人員受傷受困。此次救災共出動消防人員11人、消防車4台、救護車1台。消防人員於8時35分許抵達、8時36分許將火勢控制、8時48分許將撲滅火勢。有關詳細起火原因，尚待火調科進一步調查釐清。

警方呼籲，用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並利用1968 APP警政報案功能向國道警方報案求援。

本文章來自《桃園電子報》。原文：上班尖峰驚魂！國2南桃園段小貨車起火 駕駛急跳車保命