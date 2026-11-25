桃園市觀音區日前一名8旬楊姓老婦疑似因失智，晚間獨自外出後迷失方向。圖：讀者提供

桃園市觀音區日前一名8旬楊姓老婦疑似因失智，晚間獨自外出後迷失方向，大園警分局員警接獲熱心民眾報案，及時到場關懷，發現老婦已在外吹冷風流浪3小時，便先將她帶返派出所，提供熱食補充體力，後續透過警政系統確認老婦身分、聯繫家屬，助其平安返家。

老婦已在外吹冷風流浪3小時，警方便先將她帶返新坡派出所，提供熱食補充體力。圖：讀者提供

新坡派出所表示，警員楊逸祥、杜翊瑄於日前晚間21時30分許接獲報案，指稱觀音區嘉富路126巷附近有一名老婦自傍晚18時許便在該處徘徊，疑似迷路。員警趕抵現場後，發現老婦神情茫然、驚慌失措；經上前關懷，老婦僅表示自己住在板橋，卻無法清楚說出姓名與確切住址。由於她已在外吹風徘徊逾3小時，顯得疲憊且飢腸轆轆，員警將老婦帶返派出所先提供熱食餐點供其果腹，並透過警政系統查證身分、聯絡家屬。

家屬趕抵派出所後表示，母親患有輕微失智症，原本住在板橋，近期因家庭因素才剛由姊姊接至觀音區甘泉寺附近同住。推測母親可能因為思念舊家而獨自出門，卻因不熟路況而迷途。家屬對於警方暖心照料頻頻致謝，隨後便將母親平安接回。

大園分局呼籲，家中若有高齡或失智長者，家屬應多加留意其日常動向，建議可在長者衣物繡上聯絡方式，或申請配戴「愛心手鍊」，以利走失時能迅速聯繫；民眾若在街頭發現獨自徘徊、神情無助的長者，也請不吝伸出援手並通報警方，共同守護長者安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：8旬老婦吹冷風流浪3小時 大園警供熱食助平安返家