國道3號南向中興系統路段今天凌晨發生追撞事故，一輛油罐車疑因未注意車前狀況，追撞一輛因故障停在外側車道的小貨車。小貨車未擺放故障標誌，所幸事故未造成人員受傷，油罐車所載汽油也未滲漏。

警方指出，事故發生於今天凌晨4時10分，53歲林姓男子駕駛油罐車，行經國道3號南向222.4公里中興系統路段時，疑似未注意車前狀況，撞上77歲吳姓男子因車輛故障停在外側車道的小貨車。警方到場處理，確認雙方駕駛均未受傷，酒測值都是零。

警方表示，油罐車當時載運汽油，所幸事故未造成油料滲漏，未進一步引發火災等危險。不過，小貨車因故障停在車道，卻未依規定擺放故障標誌，增加後方來車追撞風險。

警方提醒，車輛行駛途中若發生故障，應盡可能滑離車道，停靠路肩等待救援，並在車後方50至100公尺處設置故障標誌；若無法移至路肩，應立即開啟危險警示燈，人員迅速撤至護欄外等安全處所，並在確保自身安全下設置故障標誌，同時利用高速公路1968 App警政報案功能或撥打110求助。

警方指出，汽車發生故障無法行駛，未設法移置至不妨礙交通處所，或未依規定設置故障標誌，可處新台幣1500元以上3000元以下罰鍰，呼籲用路人切勿輕忽高速公路故障停車的危險性。

國道3號南向222.4公里中興系統路段今天凌晨發生追撞事故，油罐車撞上故障停在外側車道的小貨車，所幸無人受傷，汽油也未滲漏。圖／警方提供

國道3號南向222.4公里中興系統路段今天凌晨發生追撞事故，油罐車撞上故障停在外側車道的小貨車，所幸無人受傷，汽油也未滲漏。圖／警方提供