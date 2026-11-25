曾獲師鐸獎的彰化某國小附幼楊姓前主任，遭控超收學費、虛報補助、偽造文書，連運動服、畢業紀念冊及教保員餐費都詐取，所得達四七七萬元。彰化地院依貪汙治罪條例等罪判她九年徒刑、褫奪公權五年，未扣案四一三萬五一九四元沒收。

楊女母親任幼兒園志工，彰院認定共同犯利用職務機會詐取財物罪共五罪，判她二年八月徒刑，褫奪公權二年，沒收扣案犯罪所得六十萬六七七四元。

楊女二○一四年任附幼主任，自二○二一年八月至今年二月，學期前製作超額且未註明收退費基準的不實國小收費通知，蓋幼兒園戳章後夾入幼生聯絡簿，佯稱須繳註冊費，詐取一五九萬八七九六元；另製作不實公文，佯稱每人須繳寒暑假加托費，詐取八十三萬餘元。

她為減少家長繳費存入公庫，在課後留園服務計畫、經費收支表等公文書，虛偽填載幼生人數、日期及時間，向彰化縣府低報寒暑加托人數。

她另超收畢業紀念冊費，詐取六萬一千餘元；超收圍裙、運動服、書包及餐具費，詐取九萬餘元；擅開社團詐取學費六十六萬餘元，並詐取表演租借服費二千九百餘元。

她向幼教老師、保育員佯稱繳費即可吃學童餐，詐取十三萬三千元；又以自己及五名同事名義，詐領平日、暑假延托行政補助十萬六千三百元，另詐領延長照顧服務教師助理員經費十九萬餘元、幼兒餐點費三萬五千多元及特教助理員補助款六十萬六千多元。

彰院批評，楊女憑創辦元老身分、高學歷及師鐸獎經歷，把持費用申報，多年未遭揭穿，所得逾四百萬元，依利用職務機會詐取財物、詐欺取財罪判刑。