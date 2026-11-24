聽新聞
0:00 / 0:00
北市女騎士變換車道遭聯結車追撞捲車底 命大僅腿骨折
台北市中山區民生西路今天下午2時許發生驚險車禍，陳姓女騎士騎車行經該路段變換車道時，遭後方邱姓男子駕駛的聯結車追撞，陳女當場連人帶車捲入車底，警、消獲報迅速將人救出，所幸陳女僅左腿骨折，隨即送往醫院救治。
警方調查，陳女（45歲）今天下午2時許騎機車行經民生西路，變換車道過程中遭後方邱男（58歲）駕駛的聯結車撞上，陳女整個人捲入聯結車車底，機車左側車身也碰撞受損。
警、消獲報趕抵搶救，迅速將受困車底的陳女救出，所幸意識清醒，目前仍在院接受治療；警方確認雙方駕駛均無酒駕和毒駕。
警方呼籲，駕駛人行車如欲變換車道，務必注意左右及前後來車動態，確認安全無虞後再行切換，以維護自身及他人的行車安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。