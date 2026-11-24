台北市中山區民生西路今天下午2時許發生驚險車禍，陳姓女騎士騎車行經該路段變換車道時，遭後方邱姓男子駕駛的聯結車追撞，陳女當場連人帶車捲入車底，警、消獲報迅速將人救出，所幸陳女僅左腿骨折，隨即送往醫院救治。

警方調查，陳女（45歲）今天下午2時許騎機車行經民生西路，變換車道過程中遭後方邱男（58歲）駕駛的聯結車撞上，陳女整個人捲入聯結車車底，機車左側車身也碰撞受損。

警、消獲報趕抵搶救，迅速將受困車底的陳女救出，所幸意識清醒，目前仍在院接受治療；警方確認雙方駕駛均無酒駕和毒駕。

警方呼籲，駕駛人行車如欲變換車道，務必注意左右及前後來車動態，確認安全無虞後再行切換，以維護自身及他人的行車安全。

陳姓女子今天騎車行經北市中山區民生西路要變換車道，遭後方的連結車追撞，連人帶車捲進車底，所幸經救出命大，僅腿部骨折。記者翁至成／翻攝

陳姓女子今天騎車行經北市中山區民生西路要變換車道，遭後方的連結車追撞，連人帶車捲進車底，所幸經救出命大，僅腿部骨折。記者翁至成／翻攝