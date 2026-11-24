高雄市大寮區華東路一家水泥工廠昨日發生工人墜落意外，一名31歲外籍移工卡在深達3公尺的輸送帶下方送醫不治。高市勞工局表示，工廠輸送帶清理落料作業時，因未停止機械運轉致遭輸送帶捲夾發生意外，勞檢處第一時間已勒令現場停工，最高罰300萬元並移送地檢署追究責任。

昨日下午大寮水泥工廠發生工安意外，印尼籍工人疑失足從高處墜落至運轉的輸送帶，消防局人員抵達後發現，工人卡在3公尺深的輸送帶下，疑頭部受創且身軀遭輸送帶纏繞夾住身軀失去意識，經送醫不治。

高雄市勞檢處調查，出事的印尼移工從事搬運台車油壓系統管線檢修作業，於輸送帶清理落料作業時，因未停止相關機械運轉致遭輸送帶捲夾死亡。

勞檢處表示，已勒令現場停工，事業單位違反職業安全衛生法第6條第1項規定，依法可裁處5萬至300萬元罰鍰，並移送地檢署追究雇主及相關人員刑事責任。

勞工局已指派專人會同印尼駐台代表處協助罹災者家屬來台處理後續事宜，並確保其職災補償權益。並呼籲各事業單位對於機械、設備及其相關配件之掃除、上油、檢查、修理或調整有導致危害勞工之虞者，應停止相關機械運轉及送料。