台北市大安區今天上午發生機車自燃事件，28歲蔡姓男子騎車途中，機車突然不明原因冒煙起火，嚇得他趕緊將車停靠路旁，並向附近借來滅火器，及時將火勢撲滅。警方獲報趕抵現場時，火勢已經受到控制，所幸沒有造成人員傷亡，也未波及周邊人車。

敦化南路派出所今天上午11時許接獲報案，轄區內有機車發生火警，員警立即趕往現場處理。經了解，蔡男當時正騎乘機車，行駛途中突然發現車輛冒出濃煙，隨後起火燃燒。

蔡男發現異狀，立即將機車停靠路旁，並迅速借用滅火器撲救，成功在火勢擴大前將火撲滅。消防人員隨後到場檢視，確認現場已無安全疑慮，整起事故沒有造成人員受傷，也未殃及其他車輛。

至於機車為何行駛途中突然起火，目前原因尚不明。大安分局提醒，民眾平時應定期保養及檢查車輛，若行駛途中發現異常冒煙、異味或其他狀況，應立即停靠安全處所，下車遠離車輛，並撥打119、110求助，避免火勢擴大造成危險。