聽新聞
0:00 / 0:00
騎到一半機車突起火 北市男急借滅火器自救
台北市大安區今天上午發生機車自燃事件，28歲蔡姓男子騎車途中，機車突然不明原因冒煙起火，嚇得他趕緊將車停靠路旁，並向附近借來滅火器，及時將火勢撲滅。警方獲報趕抵現場時，火勢已經受到控制，所幸沒有造成人員傷亡，也未波及周邊人車。
敦化南路派出所今天上午11時許接獲報案，轄區內有機車發生火警，員警立即趕往現場處理。經了解，蔡男當時正騎乘機車，行駛途中突然發現車輛冒出濃煙，隨後起火燃燒。
蔡男發現異狀，立即將機車停靠路旁，並迅速借用滅火器撲救，成功在火勢擴大前將火撲滅。消防人員隨後到場檢視，確認現場已無安全疑慮，整起事故沒有造成人員受傷，也未殃及其他車輛。
至於機車為何行駛途中突然起火，目前原因尚不明。大安分局提醒，民眾平時應定期保養及檢查車輛，若行駛途中發現異常冒煙、異味或其他狀況，應立即停靠安全處所，下車遠離車輛，並撥打119、110求助，避免火勢擴大造成危險。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。