基隆市一名國九女學生昨在校內墜樓，送醫不治，家屬今到學校招魂。校方說，女學生因爸爸半年前心肌梗塞住院，導師和輔導老師都有努力接住她情緒的波動。爸爸幾天前出院回家，已經失能，女學生疑難以接受，發生悲劇。

這名女學生昨天下午一時許，從校內三樓建築物墜樓，學校護理人員實施心肺復甦術（CPR）急救，再由消防人員送醫急救，醫師昨天下午三時許宣告不治。警方報請檢察官相驗，依相關事證排除他殺，將遺體發交家屬善後。

校方說，這名女學生跟爸爸非常非常親近，以前在校什麼事情都是爸爸出面，比如說導師的聯絡簿，都是爸爸在處理。半年前爸爸突發性心肌梗塞住院，安裝葉克膜20多天，有救回性命，但對女學生造成非常大的衝擊。

校方說，爸爸住院後，媽媽要忙著工作，也要忙著照顧爸爸。女學生有哥哥、姊姊，但都在外地工作，不住在家裡。女學生因此事產生比較大的情緒問題，甚至上課的出缺勤都不正常，導師發現後，有請輔導室的力量介入，希望能一起接住這個孩子。

女學生的爸爸前幾天出院回家，但是處在失能的狀態。校方表示，女學生曾經跟老師說，她覺得爸爸沒辦法回到跟以前一樣了，這可能是她心裡面一個滿大的坎。

校方表示，發生悲劇後，學校現在最重要的事是協助家屬把孩子的後事辦好，家屬問校方能不能來學校做招魂儀式？有沒有適合的時間點？所以校方已安排家屬利用今天午休時間，師生比較沒有走動時進行招魂。

校方說，現在要做的第二件事是安撫其他學生，團體輔導昨天下午就開始做了。女學生的導師和輔導室半年來一直輔導她的輔導老師，也都處在情緒低落哀傷的狀態，怎麼樣給老師支持也是重點。

社群上有人發文提及可能有霸凌疑慮。校方說，現在根本沒時間去理會「外面這些亂七八糟的東西」。可以說明的是女學生讀國七當班長，因為班級管理風格的問題，曾經跟班上一些同學有一些言語衝突，當時學校有介入處理，家長也都知道。國七以後女學生沒有再擔任幹部職，國八時就沒有再發生學生間的言語衝突。

基市府教育處表示，輔導諮商中心已協助學校啟動校園關懷輔導機制，昨天提供安心輔導文宣，今天入校協助規畫班級安心輔導，後續再依師生需求提供專業心理支持，協助穩定情緒，減輕心理衝擊。

教育處指出，目前事件原因仍待進一步釐清，請各界切勿臆測、拼湊或散布未經查證的訊息，也避免轉傳涉及學生身分及事件細節的內容，以免對家屬及其他學生造成二度傷害，共同守護孩子的隱私與心理安全，給予家屬及校園師生尊重與支持。

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