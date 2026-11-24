桃園市議長邱奕勝與桃園市長張善政走訪中壢大市場及中壢青果市場。圖：諶志明翻攝

桃園市議長邱奕勝今（24）日上午與桃園市長張善政走訪中壢大市場及中壢青果市場，在細雨中逐一向攤商、批發業者及採買民眾握手問候。邱奕勝表示，市場是最貼近市民日常生活的地方，選前持續勤走基層、傾聽地方聲音，也感謝鄉親冒雨給予鼓勵。

邱奕勝一早與張善政先後前往志廣路的中壢大市場及環西路中壢青果市場拜票。儘管天候不佳、細雨不斷，市場內仍維持忙碌景象，沿途也有攤商及民眾向一行人揮手、握手及加油。

桃園市議長邱奕勝與桃園市長張善政走訪中壢大市場及中壢青果市場。圖：諶志明翻攝

邱奕勝指出，兩處市場從凌晨便開始忙碌，供應大桃園地區餐廳、團膳及零售攤商所需，承接早期中壢站前老市集的部分批發機能。他形容這些市場就像大桃園的「城市大冰箱」，一箱箱蔬果與各式食材背後，都是市場從業人員長時間投入的成果，也與市民每天的生活及民生需求緊密相連。

走訪市場過程中，邱奕勝與攤商及採買民眾互動，也聽取地方意見。他表示，市場不只是交易場所，更有長年累積的人情味；尤其選舉進入最後階段，透過走入市場、與第一線從業人員面對面接觸，更能直接了解地方需求。

邱奕勝表示，感謝鄉親不畏風雨給予支持與鼓勵，未來仍會持續走訪地方、傾聽民意，把基層反映的問題及需求放在心上。

隨著11月28日投票日接近，邱奕勝也在市場行程中向選民爭取支持，並以「議員12號邱奕勝、市長2號張善政」向民眾拜票，為選戰最後階段持續衝刺。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢市場雨中拜票 邱奕勝稱城市大冰箱串起民生