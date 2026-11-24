彰化縣員林市今上午1幢3層樓透天厝發生火災，消防人員趕到時見2樓後側有火舌竄出，布署水線搶救並搜救，在2樓後方房間發現一具焦屍。火勢半小時內撲滅，起火原因有待調查。

據了解，這幢透天厝位在員林市靜修路，上午9點冒煙和竄出火舌，彰化縣消防局接獲報案，出動17輛各式消防車、2輛救護車、34名消防人員及11名義消，趕到時發現一樓未受損也沒人，研判疑似有人員受困2至3樓之間，布署水線搶救，外部雲梯車實施射水防護，防止延燒。

消防人員到2樓搜救，因樓梯間堆滿雜物且已起火燃燒，2樓後方房間火勢很大且竄出窗外，待撲滅後發現房間內有一具焦屍，經查是平日獨居透天厝的62歲馮姓男子；3樓被煙燻之外未受損。警方通知家屬，馮男的姊姊到場，得知弟弟不幸葬身火窟相當悲慟。火勢熄滅後交由警方鑑識人員處理真正死亡原因，至於起火原因研判需經火災調查鑑識。

彰化縣消防局第二大隊消防員進入員林市某透天厝內滅火。圖／民眾提供