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國1驚傳死亡車禍！貨車擦撞休旅車後側翻駕駛遭夾爆頭慘死
國道1號五股路段今天清晨發生死亡車禍。60歲楊男駕駛貨車行經南向35.4公里外側車道時，不明原因向內側車道偏移，與同向45歲陳男駕駛的休旅車發生碰撞，貨車當場失控側翻，楊男頭部遭車重壓爆頭當場死亡。確切肇事原因仍待國道警調查釐清。
國道警察局今天清晨5時許接獲報案，國道1號南向35.4公里五股路段發生翻車事故。警方及消防人員抵達後，發現1輛小貨車側翻在內側車道，另1輛休旅車則橫停在車道上，貨車駕駛楊男受困車內。消防人員使用破壞器材將楊男救出，發現楊男頭部遭車體重壓爆頭明顯死亡。
警方對休旅車駕駛陳男進行酒測，發現他酒測值為零，而死者楊男酒測值仍待檢警相驗釐清。現場於7時15分恢復通車，確切肇事原因有待警方釐清。
國道警呼籲用路人應遵守交通規則，雨天行車開啟大燈，保持安全距離，避免超速及任意變換車道，輪胎應定時保養檢查胎紋並更換，遇到水漂不要驚慌，鬆開油門握緊方向盤，切勿急踩煞車，以免車輛打滑失控，不論駕駛或是前、後座乘客均應繫妥安全帶，以免遇到狀況應變不及。
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