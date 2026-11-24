好帝一食品有限公司長年投入公益、回饋社會，此次由董事長劉貞秀代表捐贈救護車，希望將企業善盡社會責任的理念進一步投入緊急救護工作。圖：消防局提供

桃園市消防局青埔分隊今(24)日獲捐贈救護車1台，捐贈者好帝一食品有限公司長年投入公益、回饋社會，此次由董事長劉貞秀代表捐贈，希望將企業善盡社會責任的理念進一步投入緊急救護工作，提供第一線救護人員執行勤務使用，以實際行動為桃園市民的生命安全增添一份保障。

桃園市消防局青埔分隊獲捐贈救護車1台。圖：消防局提供

消防局表示，好帝一食品長期秉持企業取之於社會、回饋於社會的精神，持續以實際行動善盡企業社會責任。考量緊急救護與民眾生命安全息息相關，救護車更是第一線救護人員每天與時間賽跑的重要夥伴，因此決定捐贈救護車，希望透過企業的力量充實消防救護資源，讓這份長期投入公益的心意，能在每一次緊急救護勤務中發揮實際作用。

桃園市消防局長龔永信表示，新車投入服勤後，將進一步充實第一線救護量能，提供救護人員更完善的執勤條件，持續守護市民及往來旅客的生命安全。圖：消防局提供

消防局長龔永信說，去（114）年桃園市救護車共執行救護勤務12萬4528件，平均每天超過340件；全年到院前心肺功能停止（OHCA）患者康復出院人數達174人。此次獲贈的救護車將配發青埔分隊，青埔地區近年快速發展，分隊鄰近桃園高鐵站，轄區除住宅及商業活動持續增加外，也是重要的交通節點，往來旅客及車流眾多。新車投入服勤後，將進一步充實第一線救護量能，提供救護人員更完善的執勤條件，持續守護市民及往來旅客的生命安全。

從企業長年投入社會公益，到此次將關懷延伸至第一線緊急救護，好帝一食品以一部救護車，讓企業回饋社會的理念轉化為實際守護生命的力量。消防局也感謝好帝一食品有限公司及劉貞秀對緊急救護工作的支持，未來這部救護車每一次駛出分隊、每一次奔赴需要救援的現場，都將承載著企業對這座城市的關懷，讓這份善意持續傳遞到每一位需要幫助的民眾身上。

本文章來自《桃園電子報》。原文：寒冬送暖！企業捐贈桃園消防救護車 守護青埔地區市民