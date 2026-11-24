38歲梁姓男子今天凌晨開車行經台南市安南區安中路二段，先逆向擦撞分隔島，車輛翻覆後繼續滑行，再撞上兩輛轎車，造成三車駕駛及乘客共4人受傷送醫；梁事發後逃離現場，警方搜尋在附近巷內排水溝找到他，酒測值高達每公升0.99毫克，依公共危險及肇事逃逸罪嫌逮捕送辦。

台南市消防局今天凌晨0時4分接獲報案，安中路二段與安中路二段2巷口，發生3車碰撞事故，造成1輛車側翻、4人受傷，出動7車16人前往救援；其中車輛側翻的梁姓駕駛自行脫困後離開現場，另外二車49歲葉姓女駕駛、54歲林姓男駕駛及其車上乘客共3人均為輕傷，完成現場處置後送醫。

轄區第三警分局員警獲報趕到，副分局長林雲豪指出，今天凌晨接獲安中路二段37巷口發生車禍，員警到場發現是肇事車輛先逆向擦撞分隔島，車輛翻覆後再繼續滑行先後擦撞葉女及林駕駛的轎車，肇事駕駛已不在現場。

員警依現場線索追查，在附近巷內一處排水溝尋獲梁姓男子，救護人員檢視梁有有肢體撕裂傷及擦傷，將他戒護送醫；經實施酒精濃度測試，酒測值高達每公升0.99毫克，依法逮捕。據了解，梁從事服務業，昨晚與朋友聚餐後，仍開車返家，導致酒駕肇事。

警方詢問後，將梁依公共危險及肇事逃逸罪嫌移送台南地檢署偵辦，提醒民眾飲酒後應搭乘計程車或大眾運輸工具，發生車禍也應留在現場配合員警處理。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

梁姓男子今天凌晨開車行經台南市安南區安中路二段，先逆向擦撞分隔島，車輛翻覆後繼續滑行，再撞上兩輛轎車，造成三車駕駛及乘客共4人受傷送醫。圖／民眾提供

梁姓男子今天凌晨開車行經台南市安南區安中路二段，先逆向擦撞分隔島，車輛翻覆後繼續滑行，再撞上兩輛轎車，造成三車駕駛及乘客共4人受傷送醫。圖／民眾提供