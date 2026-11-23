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高雄水泥工3公尺高處墜落遭輸送帶纏住 消防搶救送醫仍不治
高雄市大寮區華東路某水泥工廠今天下午3時21分傳工安意外，印尼籍工人疑失足從高處墜落至運轉的輸送帶，疑頭部受創且身軀遭帶子纏繞夾住，動彈不得，雖經消防員搶救脫困，緊急送醫搶救，仍宣告不治。
高市消防局指出，今天下午3時21分接獲大寮區華東路某水泥工廠發生工人墜落廠區意外，出動5車10人前往現場，抵達後，發現工人卡在高約3公尺深的輸送帶下方，於是攀降至下方查看，發現受傷的工人遭輸送帶纏住身軀，已失去生命跡象。
消防員協助工人脫困後，緊急將傷者送往醫院搶救，但仍因傷重回天乏術。警方指出，死者為31歲印尼籍工人，工安事故發生後已通知勞工局等相關單位到場調查，並由鑑識人員進行現場採證，目前已透過仲介公司聯繫死者家屬，並報請檢察官相驗，以釐清死因。
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