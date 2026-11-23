國1五楊高架今晚驚傳墜落死亡意外，26歲王男從南向40.8公里處的高架墜落，倒臥在下方林口文化一路一段樂活公園工地溝渠內。救護人員到場將迅速將王男吊掛救起，但王男已無生命跡象明顯死亡，確切墜落原因及死因仍待檢警調查釐清。

國道警察局第一大隊今天下午5時許接獲通報，國1五楊高架道北向39.8公里林口路段有1輛小貨車停於路肩，車上無人，國道警立即派遣巡邏車查看卻未發現駕駛人。國道警另派遣巡邏車至下方工地查看後，晚間8時許發現1名疑似駕駛的男子躺臥在工地溝渠內，救護人員到場發現男子已明顯死亡。

警方經查，死者是26歲的王男，下午獨自駕駛小貨車行經國道1號五楊高架道北向39.8公里林口路段，將車輛停於路肩，不明原因自高架墜落，隨即掉在下方工區水溝內，王男墜落原因及確切死因仍待檢警相驗釐清。

國道監視器拍下救護人員到場救援。圖／截自高速公路1968APP

王男車輛停在五楊高架上。記者黃子騰／翻攝