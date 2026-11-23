81歲黃姓老翁今天下午4時駕車在高雄長庚醫院停車場，疑因操作不慎，轎車一路橫掃停路邊4輛機車，撞傷徒步經過的72歲王姓老翁和張姓男子，後整輛車又飛越分隔島衝至對街才停下；事故過程被他車行車記錄器錄下PO網，駕駛驚指，「GTA6玩過頭了？」。

網路社群Threads網友kunsiang_huang今天傍晚貼出一則車禍影片，事故地點位於高雄長庚醫院旁的停車場，只見原PO開車駛進停車場的道路後，前方一輛轎車突然衝向路邊一整排機車，後飛越分隔島，重摔落地又往前滑行至對街，並撞傷行人。

由於影片畫面宛如電影鏡頭，原PO驚訝指，「GTA6玩過頭了？大家注意行車安全」；有網友回應指，「下班回去有看到警察，車子撞到咪咪冒冒」、「以為是遊戲GTA的畫面」、「旁邊剛好是長庚醫院」、「急診室轉個彎就到了」、「搖桿真的很難操控啦」。

轄區仁武警分局指出，黃姓老翁（81歲）今天傍晚4時許於停車場內疑因操作不慎，擦撞停放長庚醫院道路周邊4輛機車，後擦撞場內行人王姓老翁（72歲）及張姓男子（68歲）等2名行人，最後自撞分隔島車才停下。

警方獲報到場處置，王、張2名傷者均意識清楚被送醫治療，另駕駛黃男經實施酒測值為○；黃稱疑因煞車故障肇禍，詳細肇因待交通大隊進一步釐清。

81歲黃姓老翁今天傍晚駕車在高雄長庚醫院停車場，疑因操作不慎，轎車橫掃路邊4機車，撞傷2行人後，飛越分隔島才停下。圖／截自Threads網友kunsiang_huang授權影片

81歲黃姓老翁今天傍晚駕車在高雄長庚醫院停車場，疑因操作不慎，轎車橫掃路邊4機車，撞傷2行人後，飛越分隔島才停下。記者石秀華／翻攝

81歲黃姓老翁今天傍晚駕車在高雄長庚醫院停車場，疑因操作不慎，轎車橫掃路邊4機車，撞傷2行人後，飛越分隔島才停下。圖／截自Threads網友kunsiang_huang授權影片

81歲黃姓老翁今天傍晚駕車在高雄長庚醫院停車場，疑因操作不慎，轎車橫掃路邊4機車，撞傷2行人後，飛越分隔島才停下。記者石秀華／翻攝

81歲黃姓老翁今天傍晚駕車在高雄長庚醫院停車場，疑因操作不慎，轎車橫掃路邊4機車，撞傷2行人後，飛越分隔島才停下。記者石秀華／翻攝