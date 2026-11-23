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影／高雄聯結車路口呼嘯而過擦撞待轉機車 騎士慘死輪下驚悚畫面曝
高雄發生奪命車禍！許姓男子今天下午近2時許駕駛聯結車行經小港區中林路與大業南路口時，機車騎士張姓男子在路口待轉，大貨車呼嘯而過掃倒張的機車，導致張倒地不起，警消趕抵，發現張已不幸慘死輪下。
小港警分局指出，許姓男子（26歲）今天下午1時56分駕駛聯結車沿中林路東向西行駛，行經大業南路口時，不慎撞擊在路口待轉區的機車騎士張姓男子（52歲），導致張連人帶車摔倒，當場倒地不起，機車零件散落一地。
警消獲報趕抵現處，救護員發現張男已當場死亡，警方現場對肇事許姓駕駛實施酒精測試，無酒駕行為，另毒品唾液快篩為陰性。由於現場監視器角度有死角，警方將釐清當時雙方是否搶燈肇禍，詳細肇責及肇因，後續由交通大隊進一步分析研判。
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