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疑為閃避前車掉落的水管 大貨車失控連撞6車再撞路旁鐵皮屋才停下
一輛曳引大貨車今天行經基隆市堵南街時，疑前方小貨車上掉落水管，在閃避時失控，撞上停在路旁的6輛車，最後撞上鐵皮屋才停下。肇事司機一度暈厥，由消防人員送醫急救。事故原因由警方調查中。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天中午接獲報案，堵南街發生車禍。消防人員到達現場後，發現肇事司機疑在衝撞過程中，因撞上方向盤受傷，一度昏厥。消防人員將他搬運上救護車送醫途中，司機醒來時喃喃自語「我在哪？」送醫後脫險。
警方初步調查，肇事司機疑因看見前方小貨車，有水管掉落路面，轉動方向盤閃避時，車輛失控連撞路旁車輛及鐵皮屋。事故發生後，掉落水管的小貨車車上的2個人，下車撿回掉落物後就離開，警方將追查小貨車駕駛人出面說明。
這起車禍造成多車受損，肇事司機也疑遭撞擊短暫昏厥，但未波及用路人受傷。鐵皮屋的屋主當時在家中看電視，大貨車突然撞到房屋，受到驚嚇。
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