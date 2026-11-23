無業的劉姓男子在台南一間飯店手持身分證自拍影片，揚言要砍賴清德總統，若總統不退位，他就要在台灣國際機場及總統府放炸彈，並將影片傳給網友，影片數日後在網路散布；劉被捕後，辯稱遭網友持私密影片脅迫，才照稿拍攝，無意恐嚇，台南地檢署依恐嚇公眾罪嫌提起公訴。

起訴書指出，劉姓男子今年10月7日上午11時54分許，在台南市安南區一間飯店的房間內，用手機拍攝手持身分證的影片，口述「對於台灣政府真的感到悲哀，尤其是這個XXXXX的賴清德，我見到你我一定砍你，我要求你年底時退位，要不然我就在台灣的這個國際機場及總統府安放炸彈，不然我們拭目以待。」

劉透過Telegram將影片傳給素未謀面、暱稱的網友「賽特」，對方於10月12日深夜至13日凌晨間，把影片散布到網路；台南市刑事警察大隊偵六隊接獲情資，發現影片流傳後立即追查，10月17日在飯店查獲劉，扣得拍攝及傳送影片的手機，研判劉疑似接偏門工作賺錢。

據了解，40多歲的劉姓男子是台南人，無業、居無定所，他承認錄製、傳送影片，但否認有恐嚇公眾的犯意；他說，遺失的舊手機存有他與配偶的私密影片，「賽特」以此威脅他從事詐欺工作，他不願配合，才依對方指示念稿拍攝影片，想換回私密影片，沒有要傷人或放炸彈的意圖。

檢方指出，劉無法提出任何遭「賽特」以私密影片脅迫的對話紀錄，手機內翻拍的筆記照片則記載與「賽特」的工作時段如「特 10月7日 PM2:00上 PM7:00下 已預支31U 已領」等內容，足證拍攝影片與雙方工作聯繫或擔保有關；即使劉有受到某種壓力，卻不報警尋求協助，所辯顯為卸責之詞。

檢方認定，劉是智識正常且大學畢業的成年人，明知「賽特」為真實身分不明成員並要求其從事不法行為，竟仍傳送重大危安言論影片；劉主觀上顯可預見影片可能遭散布，進而引發社會大眾恐慌及危害公安，具有恐嚇公眾的不確定故意，所辯無從採信，依法提起公訴。