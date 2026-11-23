北投士林科技園區一處工地頂樓22日晚間發生火警，台北市建管處今天表示，工地未設妥防範火災措施，將開罰承、監造人各9萬元並勒令停工。

北市建築管理工程處今天表示，本案建築工地未設妥防範火災措施，已違反建築法第63條規定，將依同法第89條處承、監造人各9萬元罰鍰並勒令停工。

建管處說，後續責令承造人應提具火災原因調查報告完成確認原因，並須完成工地改善計畫、結構安全鑑定等後始得復工。

另方面，勞動局今天告訴中央社記者，有關北投區新建工程火災，因為建築工地未設妥防範火災措施，涉違反「職業安全衛生法」第6條第1項規定，將依同法第43條裁罰5萬元以上300萬元以下罰鍰。

北市消防局22日晚間8時許獲報，北士科福國路、承平路口有處工地頂樓發生火警，火煙直竄天際，立即派遣指揮車6輛、各式消防車46輛、救護車2輛、消防及義消人員共189名前往搶救。

消防局表示，指揮官確認建築物內部無人員受困，立即部署水線上樓並指揮雲梯車於正面升梯至頂樓進行滅火攻擊，同時出動無人機升空觀測火場火勢情形，考量長時救災需求也通知後勤小組前來支援。

消防局說，在大同雲梯車、海山雲梯車及梯間部署水線合力射水攻擊下，於夜間11時許撲滅火勢，相關起火原因由火調人員調查中。