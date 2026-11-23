台中市北屯區建成巷一處貨櫃屋在今天上午傳出火警。記者陳宏睿／翻攝

台中市北屯區建成巷今日上午11時許，一處工廠旁的貨櫃屋起火燃燒，現場冒出火煙，民眾誤以為是工廠失火，緊急報案。消防局出動滅火，火勢在約40分鐘後撲滅，燃燒面積約10平方公尺，所幸沒有人員受傷或受困。

台中市消防局在今天上午11時12分接獲報案，報案人稱北屯區建成巷疑似有工廠發生火警。消防局隨即派遣第八大隊及中山、東山、頭家厝、潭子分隊前往，由第八大隊組長陳永泰帶隊搶救。

東山分隊人員在11時27分率先抵達，發現現場有火煙竄出，立即佈線灌救。火勢在11時44分獲得控制，11時54分完全撲滅，經搜索確認現場沒有人員受傷或受困。

消防局指出，起火處為工廠旁的貨櫃屋，燃燒物主要是廢棄物，燃燒面積約10平方公尺，沒有造成財物損失。後續由東山分隊處理，起火原因仍待調查。

台中市北屯區建成巷一處貨櫃屋在今天上午傳出火警。記者陳宏睿／翻攝

台中市北屯區建成巷一處貨櫃屋在今天上午傳出火警。記者陳宏睿／翻攝

台中市北屯區建成巷一處貨櫃屋在今天上午傳出火警。記者陳宏睿／翻攝