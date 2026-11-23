呂姓女子今早騎乘機車載送母親及不足1歲的嬰兒，在台北市北投區遇見台北市長蔣萬安、市議員候選人黃瀞瑩掃街車隊，一時未注意車前狀況，自撞前方汽車，祖孫3人倒地，呂女及母親四肢擦挫傷，送醫後無大礙，嬰兒則未受傷。警方介入確認現場無毒、酒駕情事，但呂女無照駕車，肇責等詳情待查。

警方調查，蔣萬安、黃瀞瑩掃街車隊今早10時許行經北投區東華街、立農街一帶，在外側車道行進掃街。29歲呂女騎乘機車載送母親51歲蔡女，在內側車道直行，蔡女懷中抱著不足1歲的孫子。呂女因關注掃街車隊，一時未注意車前狀況，不慎追撞前方汽車後倒地。

事故發生後，現場警力立即指揮疏導交通，掃街車隊立即停止，蔣萬安及黃瀞瑩也上前關心傷患。事故導致呂女、蔡女四肢輕微擦挫傷，送往振興醫院治療後無大礙，遭撞汽車駕駛79歲李姓男子及嬰孩皆未受傷。

員警清查後，確認呂女、李男皆無酒駕、毒駕情事，李男車籍、駕籍皆正常，但呂女無照駕車，確切肇事責任等詳情待釐清。警方呼籲，民眾駕駛車輛應隨時注意車前狀況，並保持行車安全距離，以維護交通安全。

事故發生後，現場警力立即指揮疏導交通，掃街車隊立即停止，蔣萬安及黃瀞瑩也上前關心傷患。圖／警方提供

事故發生後，現場警力立即指揮疏導交通，掃街車隊立即停止，蔣萬安及黃瀞瑩也上前關心傷患。圖／警方提供

事故導致呂女、蔡女四肢輕微擦挫傷，送往振興醫院治療後無大礙，遭撞汽車駕駛79歲李姓男子及嬰孩皆未受傷。圖／警方提供