高雄監獄許姓科員、蔣姓管理員疑似工作上出現嫌隙，本月20日下午5時許下班後爆發爭執，許男持辣椒水朝蔣男噴灑，蔣男眼睛灼傷，許男則因衝突四肢、臉部挫傷，雙方事後分別到林園分局報警提告傷害，警方後續依規定函送高雄地檢署偵辦。

警方調查，許姓科員與蔣姓管理員同為57歲，兩人疑似上班時間就發生爭執，20日午5時40分許，兩人在高雄監獄大門口狹路相逢，雙方先是爆發激烈口角，隨後演變成肢體衝突。

許員趁機拿出辣椒水朝蔣員臉部噴灑，導致蔣男眼睛灼傷，許男也因衝突四肢、臉部、頸部都有挫傷，雙方到醫院驗傷後，同日到林園警分局完成報案，互相提告傷害，衝突起因已由高雄監獄調查。

林園警分局表示，蔣姓民眾及許姓民眾因為工作事宜引起口角，進而演變肢體衝突，全案已訊問完畢並函送高雄地檢署偵辦。