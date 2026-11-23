苗栗縣警察局交通隊1輛巡邏警車，昨（22日）凌晨執行南庄鄉山區的巴斯達隘十年大祭活動後，連夜返程，駕車警員疑因疲勞恍神，在台13線頭屋鄉孔聖路口，失控逆向衝撞2輛停放路邊轎車，車上3名警員輕重傷，確切肇事原因調查中，撞毀警車則因受損嚴重將報廢處理。

2026年賽夏族巴斯達隘（paSta'ay／矮靈祭）今年適逢十年大祭，南群祭典20日至22日在苗栗縣南庄鄉東河村向天湖舉行，北群則在新竹縣五峰鄉大隘村一帶接力進行大祭。由於正逢選舉期間，候選人密集造勢活動，警局人力吃緊，21日晚派遣交通隊1車3人前往支援交通管制。

據了解，南庄鄉東河村中加拉灣通往向天湖賽夏族祭典會場的重要交通節點，交通隊支援警力派駐，由邱姓小隊長、張姓小隊長和黃姓警員輪流執勤，昨凌晨勤務提前結束，由黃姓警員駕車連夜下山。

1車3人返程行駛40多公里，在行經頭屋鄉台13線、孔聖路口時，黃姓警員因疲勞駕駛一時恍神，沿台13線內側車道往苗栗方向，車輛突然向左偏移，跨越雙黃線至對向車道，先後逆向碰撞停靠路旁的2輛轎車。

車上3名員警均受傷送醫救治，警察局長李忠萍知悉後立即指派督察長林明波及交通隊隊長江振維前往醫院關心慰問員警傷勢，同時提醒執勤安全；所幸黃姓、邱姓員警經就醫後已無大礙，可返家休息，另一名張姓員警因左腳有骨折情形需住院治療。

苗縣警局表示，駕駛巡邏車的黃姓員警經酒精檢測無飲酒情形，詳細事故原因仍需調查釐清，同時也呼籲用路人駕駛車輛應全神貫注，隨時注意車前路況，以確保自己與用路人生命財產安全。