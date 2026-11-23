民眾黨台中市太平區市議員候選人許書豪的競選辦公室今晨傳出遭竊，許書豪以辦公室裡的音響和電視等未失竊，反而僅是助理的電腦和公事包被竊，因此他推測有政治目的，已向警方報案。警方一早已前往鑑識，同時調得監視錄影畫面追查。

2026-11-23 11:59