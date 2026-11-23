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居酒屋吃宵夜「天降玻璃瓶」砸傷 美籍女頭破血流 警追查疑住戶丟擲
一名美國籍女子與友人台籍黃姓女子，本月20日在台北市某居酒屋戶外座位遭玻璃瓶砸中，分別頭部及手部受傷，警方懷疑是附近大樓住戶丟擲，調閱監視器追查，依傷害等罪嫌偵辦。
警方調查，美籍21歲女子與台籍23歲黃姓女子，20日凌晨1時許在北市大安區延吉街某居酒屋戶外座位吃宵夜時，遭玻璃瓶砸中；美籍女頭部流血，意識清楚，由消防隊送醫治療，黃女手部受傷。
大安警分局敦化南路派出所員警獲報到場，現場店家人員表示，玻璃瓶疑從上方掉落，警方鑑識人員到場採證。
黃女今上午赴敦南所提告，警方受理偵辦。至於美籍女已返回美國，暫無提告意願，警方留存相關診斷證明及聯繫資料，以利後續偵辦。
大安分局表示，蒐集相關事證及調閱監視器畫面，追查涉案者身分，釐清案情依法究辦。
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