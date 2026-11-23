69歲劉姓男子駕車載媳婦和孫女返家途中，行經國道1號南下造橋路段，不明原因偏離車道自撞工程護欄，劉男送醫不治，媳婦重傷、孫女輕傷；檢警今天將相驗釐清死因及事故原因。

國道公路警察局第2大隊造橋分隊長周祐台指出，劉男（69歲）22日下午駕駛自小客車，行經國道1號南向118公里苗栗造橋路段外側車道，不明原因偏離車道自撞地磅站出口處外側的工地護欄。

由於衝撞力道猛烈，車體扭曲變形，車內祖孫3人一度受困，苗栗縣消防局出動器材破壞車，趕往協助傷者脫困。

劉男被救出時已無生命跡象，經送苗栗大千醫院救治，因傷勢嚴重救治無效，宣告死亡。

乘客李姓媳婦（44歲）現場OHCA（到院前心肺功能停止）意識昏迷，第一時間送衛福部苗栗醫院搶救恢復生命徵象，有腦出血、氣胸、多處骨折，已轉送台中童綜合醫院加護病房；至於劉姓孫女（17歲）意識清醒，遭受輕傷。

國道第二大隊表示，駕駛劉男酒測值尚待檢驗，今天將報請苗栗地檢署檢察官相驗，屆時再抽取體液釐清是否有酒精反應，並調查事故原因。

警方籲用路人開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，以確保他人與自身用路安全，疲勞時應下交流道或至服務區休息，避免事故發生。