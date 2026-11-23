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新北老翁開車右轉撞飛單車 女騎士受困車底驚險畫面曝光
新北市78歲莊男昨天下午開車行經林口區仁愛路二段欲右轉時，不慎撞到1名騎YouBike正要穿越馬路的女騎士，女子被撞倒後還遭捲入車底受困。救護人員獲報趕抵將受困的27歲印尼籍女子救出，所幸僅輕微擦挫傷，送醫後已無大礙，確切肇責歸屬待查。
林口警分局昨天下午3時許接獲報案，林口區仁愛路二段與文化三路一段口發生交通事故。警員及救護人員獲報趕抵，發現1名騎乘YouBike的女騎士被卡在車底動彈不得，救護人員協助女騎士脫困，所幸女子僅輕微擦挫傷意識清楚，送醫後已無大礙。
警方調閱監視器畫面調查發現，這名受傷的印尼籍女子騎YouBike行經該路口正通過行人穿越道時，開車右轉的莊男疑因未注意直接撞上，女騎士連人帶車被捲進車底，所幸駕駛緊急煞車才未造成更嚴重傷害。警方經酒測確認莊男並未喝酒，確切肇事原因仍待調查。
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