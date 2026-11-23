台北市長蔣萬安昨以車隊掃街拜票。記者許正宏／攝影

台北市長蔣萬安昨以車隊掃街拜票，通過和平東路、安和路口後號誌仍為紅燈，駕駛人枯等5分鐘，上網發文批評；警方調查是大安警分局一名警員控燈後，忘記切回自動變換，處分申誡。

大安分局表示，警方執行車掃遊行勤務，為保障活動順利進行、參與人員安全及兼顧交通順暢與用路人權益，於轄內各大路口彈性實施號誌管制及交通疏導，執行期間車隊通過後，警員疏未將和平東路與安和路口號誌由手動切換為自動變換，造成車流壅塞，影響用路人權益，確有違失。

分局指出，警員執勤違失屬實，依規定核予申誡處分，以資警惕，將加強教育訓練，落實彈性號誌管制及交通疏導要領，以維活動參與人員及用路人安全；執行相關勤務不因政黨或團體不同而有所差別，持續秉持專業、中立原則，兼顧合法活動進行與市民用路權益。

北市警察局表示，針對依法申准舉行的遊行、掃街活動，均會視活動規模及現場需求，派遣必要的前導及側衛警力，保障活動順利進行及參與人員安全；針對活動沿線多時相號誌或交通狀況較複雜的路口，為兼顧交通順暢與用路人安全，均會視現場車流狀況，彈性實施號誌管制及交通疏導，協助車隊安全通過。

市警局強調，都會視主辦單位需求、現場交通狀況及維護群眾安全等因素，執行相關勤務，不因政黨或團體不同而有所差別，將持續秉持專業、中立原則，兼顧合法活動進行與市民用路權益。