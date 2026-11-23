台中市藍姓女子近日訂了外送晚餐，左等右等都沒收到，懷疑餐點被外送員取走未送達，報警求助。第六分局西屯所員警到場後，調閱大樓監視器比對約30分鐘，都沒有看到外送員的身影，研判可能送錯棟，轉往對面大樓查找，果然在管理室找到藍女的餐點。一場「晚餐失竊」原來只是虛驚一場，藍女笑稱沒想到竟只是「送錯棟」。

第六分局表示，西屯派出所14日接獲藍女報案，稱外送餐點疑似遭外送員取走後未送達。員警黃建皓、戴冠宇立即趕到現場，向藍女及大樓管理員了解情況。

2名員警調閱管理室監視器，從餐點配送的時間點開始逐一查看，試圖釐清外送員是否曾進入大樓。經過約30分鐘的仔細比對，始終沒有發現外送員的身影。員警與管理員研判，外送員可能一時匆忙，誤送到其他大樓。

員警隨即擴大查找範圍，前往對面大樓詢問，果然在管理室找到藍女訂購的餐點，證實外送員並非把餐點取走，而是匆忙間送錯棟。

藍女對警方耐心查找表達感謝，笑說原本以為晚餐「不翼而飛」，沒想到只是一場誤會。

第六警分局提醒，民眾若發現外送餐點沒有送達，可先向外送平台確認配送狀況，並聯繫外送員釐清，避免造成誤會。

台中市藍姓女子（右）訂購外送餐點，卻遲遲未送達，藍女報案後，警方到場查出是送錯地址。圖／第六警分局提供