嘉義縣阿里山公路中埔鄉段昨天上午發生死亡車禍，74歲張姓男子駕駛小貨車，追撞前方82歲吳姓老翁駕駛的醫療用電動代步車，代步車遭撞後又波及路旁62歲蔡姓男子及一輛停放的小客車。吳翁頭部、胸部嚴重受傷，送醫搶救仍傷重不治，蔡男也因遭波及受傷。警方統計，今年中埔分局轄區7起死亡車禍，阿里山公路就占4起。

中埔分局表示，昨天上午7時36分接獲通報，中埔鄉台18線25公里處發生交通事故，員警立即趕赴現場處理。

警方調查，74歲張男獨自駕駛小貨車，沿台18線由西往東方向行駛，行經事故路段時，不慎追撞同向行駛、由82歲吳翁駕駛的醫療用電動代步車。

代步車遭撞擊後，又碰撞路旁62歲蔡姓行人及一輛停放的小客車，造成吳翁頭部及胸部嚴重擦挫傷，送醫急救仍宣告不治；蔡男則因遭波及，頭部、頸部及四肢受傷，經送醫治療後，目前暫無大礙。

警方表示，經檢測確認張男沒有酒駕及毒駕情形，至於是否涉及未注意車前狀況或其他肇事因素，仍待進一步調查釐清。

中埔分局統計，今年截至目前，轄區已發生7件A1類死亡交通事故，造成7人死亡，其中台18線就占4件、4人死亡，占轄區死亡事故件數逾半。

警方呼籲，駕駛人行經人車往來頻繁路段，應隨時注意車前狀況，保持適當安全距離，尤其遇到行人、電動代步車等用路人，更應提高警覺，避免交通事故發生。

嘉義縣阿里山公路中埔鄉段昨天上午發生死亡車禍，小貨車追撞82歲老翁駕駛的醫療用電動代步車，再波及路旁行人及停放的小客車，現場留下受損代步車。記者李宗祐／翻攝

嘉義縣阿里山公路中埔鄉段發生1死1傷車禍，82歲老翁駕駛的醫療用電動代步車遭小貨車追撞，波及路旁行人及停放車輛，警方在現場擺放交通錐警示來車。記者李宗祐／翻攝